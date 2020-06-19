В Ичалковском районе было зафиксировано подтопление приусадебных участков и жилых домов

Вечером 18 июня на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о подтоплении садовых участков в населенном пункте Лада.

Подтопление было зафиксировано на улицах Чкалова, Комсомольской, Тельмана и Ленинской.

В зону подтопления попали четыре жилых дома, в которых проживают семь человек, а также 120 приусадебных участков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru