В Ардатове горели надворные постройки и гараж

В Ардатове произошло возгорание гаража и надворных построек.

Вечером 18 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Карла Маркса. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки и гараж. Огонь повредил строения на общей площади, составляющей 170 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек и гаража в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru