Мордовские школьники создали «Безопасное солнце»

Сотрудники ГИБДД ММО МВД России «Темниковский» проводят акцию под названием «Вместе за безопасное лето».

Участники указанной акции, которыми являются школьники, должны придумать и изготовить свое «Безопасное солнце» - символ, в котором дети изображают знаки дорожного движения, а затем создать фотоочет, используя полученное изделие.

С помощью своего «Безопасного солнца» школьники и дошкольники призывают всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД.

Одной из первых участниц акции стала активистка отряда юных инспекторов движения «Зеленый Свет» МБОУ «Темниковская СОШ им. А.И. Семикова» Алёна Афонина. Девочка изобразила свое «Безопасное солнце», школьница очень надеется на, что оно будет светить и согревать её, а также обязательно убережет от дорожных неприятностей.

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Источник: 13.мвд.рф