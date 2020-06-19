В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже аудиосистемы из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже аудиосистемы из магазина.

Днём 25 мая неизвестный гражданин, находясь в магазине бытовой техники, расположенном по адресу – улица Энгельса, похитил портативную аудиосистему марки Sony стоимостью 4 тыс. рублей.

Известно, что предполагаемый преступник был одет в черную ветровку, футболку черного цвета с белым рисунком, синие джинсы и черные кроссовки. На лице мужчины была маска. Также известно, что с предполагаемым преступником был ребенок, возраст которого составляет примерно 5 лет.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-90-32 или 102.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии разыскивается гражданка, страдающая психическим заболеванием.

Источник: 13.мвд.рф