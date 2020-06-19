Полицейские задержали 20-летнего жителя Саранска, подозреваемого в совершении нескольких преступлений

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Саранска, который подозревается в угоне автомобиля и совершении двух краж.

Вечером 16 июня владелец автомобиля марки Hyundai Tucson, находясь в гараже, расположенном по адресу – улица Севастопольская, распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. В определенный момент мимо проходил 20-летний парень, который попросил участников попойки разрешить ему присоединиться к ним. Последние ответили согласием. Спустя некоторое время мужчины обнаружили, что упомянутый парень исчез, а указанное транспортное средство, которое стояло возле гаража, было угнано.

Владелец машины сообщил о случившемся в полицию. В кратчайшие сроки стражи порядка обнаружили автомобиль неподалеку от гаража, в котором проходила попойка. По подозрению в угоне транспортного средства был задержан 20-летний участник застолья. Молодой человек признал свою вину. Парень рассказал, что он заметил оставленные в салоне машины ключи. Автомобиль подозреваемый решил угнать, чтобы покататься.

Также стражами порядка было установлено, что 6 июня 20-летний молодой человек, находясь в подъезде дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, открыто похитил у жителя Саранска мобильный телефон. Кроме того, в мае нынешнего года парень, находясь в посёлке Совхоз «Красное Сельцо» Рузаевского района, проник в магазин, разбив окно, и похитил из кассы денежные средства на сумму порядка 10 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф