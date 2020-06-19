В Саранске полицейские изъяли наркотики у двух мужчин

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух местных жителей.
Стражи порядка 17 июня задержали 39-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята марихуана массой 6,3 г.
В тот же день сотрудники полиции изъяли у 30-летнего горожанина синтетические наркотики массой 1,87 г.
Указанные жители Саранска были привлечены к уголовной ответственности. В отношении мужчин была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф