Мошенник, представившийся сотрудником банка, ограбил 30-летнюю жительницу Мордовии

В Ковылкино 30-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Некоторое время назад 30-летней жительнице Ковылкино позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить деньги со счета женщины. После этого якобы представитель финансового учреждения попросил гражданку продиктовать ему код, полученный в смс-сообщении, заявив, что эти сведения нужны для проведения операции по пресечению упомянутых противозаконных действий. Женщина сообщила необходимую информацию.

Спустя некоторое время жительница Ковылкино обнаружила, что с её банковского счета были списаны денежные средства в сумме 200 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф