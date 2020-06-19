В Чамзинке полицейские и общественники провели акцию по профилактике детского травматизма

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Чамзинский» вместе с представителями общественного совета при ММО Сергеем Николаевым и Виталием Кузяновым провели профилактическую акцию.

Общественники и полицейские беседовали с прохожими о том, как обезопасить ребенка в быту.

Кроме того, Сергей Николаев напомнил гражданам о необходимости использования детского удерживающего устройства при перевозке ребенка в автомобиле.

Также сотрудники полиции и общественники раздали памятки с советами, как обезопасить ребенка и избежать несчастных случаев.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф