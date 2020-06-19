В Мордовии прошел турнир по шахматам среди осужденных

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии прошел турнир по шахматам среди осужденных.

В указанных соревнованиях приняли участие 37 шахматистов из семи отрядов.

Пары участников определялись посредством жребия. Спортсмены сыграли девять туров с контролем времени 15 минут на партию. Места в соревнованиях определялись в соответствии с большим количеством набранных очков. Финальная партия завершилась ничьей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su