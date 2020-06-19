В Мордовии прошли обучение более 900 кинологов

За время своего существования межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии подготовил более 900 специалистов-кинологов.

Подготовку кинологов в учебном центре осуществляет специализированный цикл кинологической службы. Преподавательский состав состоит из грамотных, квалифицированных сотрудников, имеющих богатый опыт практической работы в учреждениях и органах УИС, образовательной и педагогической деятельности.

Для подготовки специалистов-кинологов в учебном центре была создана необходимая инфраструктура: городок служебного собаководства, где расположено 15 учебных мест, вольеры для содержания служебных собак, кормокухня, учебные аудитории, помещение для просушки специального снаряжения и инвентаря.

Сотрудники более 25 территориальных органов ФСИН России прошли обучение в Мордовии.

Обучение кинологов в учебном центре проходит круглогодично с небольшим перерывом между группами.

По причине сложившейся эпидемиологической ситуации было приостановлено обучение кинологов.

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Источник: 13.fsin.su