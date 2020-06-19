В Мордовии обсудили особенности работы с осужденными, имеющими проблемы с наркотиками

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии с представителями МВД обсудили вопросы профилактической работы в отношении осужденных без изоляции от общества, имеющих обязанность пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию, и осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Начальник УИИ УФСИН РФ по Мордовии Елена Агеева довела информацию о проводимой профилактической работе в отношении осужденных без изоляции от общества.

За первый квартал текущего года по учетам филиалов уголовно-исполнительной инспекции прошел 381 осужденный упомянутой категории, из них 87 осужденных, имеющих обязанность пройти курс лечения от наркомании и медико-социальную реабилитацию.

Начальник отделения профилактики УНК МВД по Мордовии Алексей Лукшин поделился с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции опытом проведения профилактической работы в отношении лиц данной категории.

Был рассмотрен вопрос направления в уголовно-исполнительную инспекцию ходатайств МВД, содержащих рекомендации о направлении в суд представления о дополнении осужденным ранее возложенных обязанностей, продлении испытательного срока, отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Также обсуждались аспекты межведомственного взаимодействия при осуществлении надзора за осужденными к принудительным работам, содержащимися в УФИЦ КП-8 УФСИН РФ по Мордовии. Была достигнута договоренность о проведении профилактической работы с указанной категорией осужденных.

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Источник: 13.fsin.su