В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс костюмов из подручных материалов

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс костюмов из подручных материалов под названием «Модный приговор».

Вниманию зрителей были представлены разнообразные костюмы, при изготовлении которых использовались подручные и дешевые материалы, такие как бумажные салфетки, конфеты, журналы, фантики от конфет и нитки.

Все участницы конкурса своей красотой убедили присутствующих, что даже в местах лишения свободы женщины остаются прекрасными, талантливыми и обаятельными.

Проведение мероприятий подобного рода позволяет осужденным раскрыть свой творческий потенциал, отвлечься от повседневной суеты и прикоснуться к прекрасному.

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Источник: 13.fsin.su