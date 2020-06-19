Сотрудники МЧС третью неделю проводят дезинфекционную обработку в Рузаевке

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии уже в течение трех недель проводят дезинфекционную обработку в Рузаевке.

В городе проводится дезинфекция жилых домов, входных групп, лестничных маршей, парков и скверов, павильонов общественного транспорта, а также мест общего пользования.

Всего было обработано около 500 объектов социальной значимости. Об этом сообщил начальник отдела радиационной, химической, биологической, инженерной, медицинской защиты и обеспечения охраны труда управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС РФ по Мордовии Алексей Баранов.

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Источник: 13.mchs.gov.ru