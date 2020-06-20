Жительница Саранска лишилась денег, поверив мошеннику, представившемуся работником банка

В Саранске 58-летняя местная жительница была ограблена мошенником, который представился работником банка.

Некоторое время назад 58-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин. Мужчина заявил, что он является сотрудником банка, а после этого сообщил, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета горожанки. Затем якобы работник финансового учреждения рассказал, что предотвратить противозаконное списание денег можно будет, если женщина подойдет к ближайшему банкомату и проведет несколько достаточно простых операций.

Горожанка выполнила все указания незнакомца, после чего обнаружила, что с её банковского счета были списаны денежные средства в сумме 35,8 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф