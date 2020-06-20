В Саранске прошла операция «Мобильник»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции 19 июня провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник».

Указанное мероприятие было направлено на профилактику и пресечение нарушений ПДД в части пользования водителями во время движения транспортного средства телефоном, который не был оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Всего за несколько часов сотрудники ГИБДД составили в отношении водителей, допустивших указанные нарушения, более 10 протоколов.

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Источник: 13.мвд.рф