В Мордовии два работника птицефабрики подозреваются в краже яиц

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух работников птицефабрики, которые подозреваются в краже.

Стражами порядка было установлено, что в Чамзинском районе два работника местной птицефабрики 1978 и 1988 годов рождения, скрепив между собой клейкой лентой ячейки с товаром, похитили со склада предприятия 4300 яиц. Мужчины планировали вывезти похищенное на принадлежащем одному из них автомобиле и продать, а вырученные деньги поделить между собой. Преступный замысел не был реализован до конца, поскольку действия работников птицефабрики были пресечены охранниками.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Также читайте о том, что жительница Саранска лишилась денег, поверив мошеннику, представившемуся работником банка.

Источник: 13.мвд.рф