В Саранске девушку осудили за кражу золотых украшений у матери сожителя

В Саранске суд вынес приговор в отношении 21-летней девушки, обвиняемой в краже золотых украшений у матери своего гражданского супруга.

Стражами порядка было установлено, что 22 ноября прошлого года 21-летняя девушка похитила два золотых кольца общей стоимостью 20 тыс. рублей, принадлежащих 44-летней матери её сожителя. На следующий день горожанка, убедившись, что женщина не заметила пропажу, украла ещё два кольца и наручные часы. На этот раз сумма ущерба составила более 16 тыс. рублей. На протяжении трех последующих недель девушка похитила ещё несколько золотых колец, часов, сережек и браслетов. Общая сумма ущерба составила 300,4 тыс. рублей.

Решением суда в отношении 21-летней жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф