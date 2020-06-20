В Саранске рецидивист оставил многоквартирный дом без тепла

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в краже кранов из подвала многоквартирного дома.

В октябре прошлого года в отдел полиции №4 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение от жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Солнечная, о том, что из подвального помещения были похищены 10 кранов системы отопления. Из-за этого преступления в доме была приостановлена подача тепла.

После совершения кражи подозреваемый был замечен оператором котельной. Последний пришел в подвал после обнаружения неполадок в системе. В подвальном помещении оператор котельной увидел неизвестного ему гражданина, который представился слесарем, а затем быстро ушел.

Прибыв на место преступления, стражи порядка выяснили, что злоумышленник проник в подвал, взломав навесной замок. Краны мужчина снял газовым ключом, который затем выбросил на улице.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Саранска. Мужчина признал свою вину и сообщил, что сдал краны в пункт приема металла, получив за это 360 рублей. Деньги гражданин потратил на покупку спиртных напитков.

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Источник: 13.мвд.рф