В Саранске загорелся мусор

В Саранске произошел пожар в заброшенной постройке.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 19 июня. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Коммунистическая, загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru