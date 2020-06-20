В Торбеевском районе утонул парень

В Торбеевском районе утонул молодой человек 1996 года рождения.

Из водоема, расположенного в населенном пункте Никольское, 19 июня был извлечен труп молодого человека 1996 года рождения. Незадолго до этого в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что парень ушел купаться на пруд и не вернулся.

На берегу были обнаружены личные вещи гражданина. Труп парня был извлечен из водоема водолазами.

В настоящее время устанавливается причина гибели молодого человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru