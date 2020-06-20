В Мордовии медиков поздравили с профессиональным праздником

В Мордовии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

В режиме видеосвязи в указанном мероприятии участвовали четыре больницы, сотрудники более 50 медицинских учреждений и организаций могли наблюдать за праздничным собранием в режиме онлайн.

Глава Мордовии Владимир Волков, поздравляя медицинских работников, подчеркнул, что в этом году у профессионального праздника особое звучание. Прошло двенадцать недель с того момента, как в республике были официально подтверждены первые два случая коронавирусной инфекции. Владимир Волков отметил, что с учетом предельной нагрузки, которая легла на медицину, эти три месяца для врачей были сродни нескольким годам работы.

К началу эпидемии в Мордовии была всего одна специализированная инфекционная больница. Сейчас под ковидные госпитали частично перепрофилировано уже 17 лечебных учреждений. Развернуто почти 2 тыс. инфекционных коек, проведена огромная работа по оснащению их кислородом, аппаратами ИВЛ. Практически с нуля была создана база для ПЦР-тестирования. Тестами на коронавирус охвачен каждый десятый житель Мордовии.

Владимир Волков заявил, что медицинская система выдержала очень сложное испытание благодаря профессионализму и самоотдаче врачей, медсестер, работников скорой помощи, всех сотрудников больниц, лабораторий, поликлиник, ФАПов, внештатных специалистов. Глава Мордовии выразил медикам благодарность за самоотверженный труд.

Владимир Волков также отметил, что на сегодняшний день в республике у 223 медицинских работников подтверждена коронавирусная инфекция, шесть специалистов скончались.

В настоящее время благодаря медикам в Мордовии от коронавируса излечились уже около 1800 человек

Отдельную благодарность за слаженную и профессиональную работу Владимир Волков выразил команде врачей-хирургов Республиканской клинической больницы, больницы имени Каткова и Детской республиканской больницы, а также обратил внимание на то, что особая миссия выпала специалистам Рузаевской районной больницы, где рожают женщины с коронавирусом.

Отдельно Владимир Волков поблагодарил работников первичного звена и службы скорой помощи, участковых врачей, фельдшеров, медсестер, водителей. Нагрузка на них также выросла в разы.

Говоря о будущем развитии республиканской системы здравоохранения, Владимир Волков сообщил, что в мае началась активная фаза строительства нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы, который своему оснащению будет соответствовать крупнейшей в России Морозовской детской больнице в Москве. В следующем году откроется новая поликлиника онкодиспансера. Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена запланировано строительство детской поликлиники в Рузаевке, взрослой поликлиники в центре Саранска, стационара и поликлиники в Краснослободске и ещё ряда объектов.

Медицинских работников также поздравил министр здравоохранения республики Олег Маркин.

В ходе торжественного собрания почти трем десяткам медицинских работников были вручены награды.

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Источник: e-mordovia.ru