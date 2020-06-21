Информация о вспышке коронавируса в одной из колоний Мордовии оказалась ложной

Представители УФСИН РФ по Мордовии опровергли информацию о вспышке коронавируса в одной из колоний региона.

Некоторое время назад в СМИ была опубликована информация о вспышке коронавирусной инфекции в исправительной колонии №17. Представители УФСИН РФ по Мордовии сообщают, что ни одного случая заболевания в данном учреждении зафиксировано не было. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в колонии стабильная и находится под постоянным контролем.

Кроме того, никоим образом не соответствуют действительности сообщения некоторых СМИ о том, что в исправительной колонии №17 15 осужденных нанесли себе повреждения, дабы выразить протест против бездействия администрации учреждения.

В действительности семь осужденных за тяжкие преступления, находившиеся в помещениях для отъявленных нарушителей порядка отбывания наказания, 19 июня демонстративно нанесли себе поверхностные порезы предплечий лезвиями от разобранных одноразовых бритв. Им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Данные действия не имели протестный характер, они были направлены на дестабилизацию ситуации в колонии.

Также читайте о том, что в Саранске прошла операция «Мобильник».

Источник: 13.fsin.su