В МГУ им. Н.П. Огарева началась приемная кампания

В МГУ им. Н.П. Огарева 20 июня стартовала приемная кампания.

По причине эпидемии коронавируса прием документов осуществляется дистанционно или же посредством почтовых сервисов.

Для подачи документов на сайте учебного заведения начал работать специальный сервис «Личный кабинет абитуриента». Какие-либо вопросы по поводу поступления можно задать по следующему телефонному номеру: 8-800-222-77-13.

В этом году в университете выделено 2643 бюджетных места: 2508 на программы высшего образования и 135 — на программы среднего профессионального образования.

Абитуриенты, поступающие на коммерческой основе, могут получить скидку, размер которой зависит от результатов ЕГЭ. При среднем балле 67 дисконт составит 10%, при среднем балле более 90 цена снизится на 50%. Также на стоимость обучения влияют спортивные достижения. Кандидаты в мастера спорта будут платить на 35% меньше, мастера спорта — на 50%.

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Источник: mordovmedia.ru