Владимир Сушков ознакомился с ходом работ по возведению моста по улице Строительной

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков 20 июня ознакомился с ходом строительства моста через реку Инсар, возводимого в рамках организации новой автодороги по улице Строительной в Саранске.

В настоящее время на указанный объект активно завозится песок для устройства береговой опоры со стороны Химмаша. На следующей неделе должны начаться работы по гидроизоляции строительных конструкций, после чего будет нанесено асфальтобетонное покрытие.

Строительство моста должно завершиться в сентябре текущего года. На возведение данного объекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета были выделены денежные средства в сумме 500 млн рублей.

Для проезда по новому мосту организуют четыре автомобильные полосы, встречные потоки будут разделены барьерным ограждением для безопасности участников дорожного движения.

Новая автодорога по улице Строительной соединит Химмаш и Светотехстрой, а также разгрузит дороги в центре Саранска.

Ввод в эксплуатацию новой дороги позволит временно приостановить проезд по мостам по улице Коммунистической, соединяющим Химмаш и центральную часть города, для ремонта этих объектов.

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Источник: e-mordovia.ru