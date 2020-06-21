Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который пропал без вести более года назад.

Горбунов Евгений Викторович 1980 года рождения в мае прошлого года ушел из своего дома, расположенного по адресу – улица Н. Эркая, и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Известно, что на правой руке горожанина имеется татуировка.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 76-08-80, 29-77-44 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф