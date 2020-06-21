В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Вечером 20 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. Возле дома №58, расположенного по адресу – улица Свердлова, загорелся мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 3 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru