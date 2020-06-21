Житель Пензы подозревается в краже товара из одного из магазинов Саранска

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Пензы, подозреваемого в краже товара из магазина, расположенного в Саранске.

Стражами порядка было установлено, что житель Пензы вместе с другом добрался до Саранска автостопом. Мужчина совершил кражу двух компьютерных игровых мышей из магазина по продаже электроники и бытовой техники, расположенного по адресу – улица Ботевградская. Сумма ущерба составила 8,9 тыс. рублей. Затем житель Пензы и его приятель покинули Саранск.

На днях подозреваемый был задержан и доставлен в Мордовию. Житель Пензы сообщил, что продал украденный товар. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф