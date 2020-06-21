В Саранске проводятся профилактические рейды по водоемам

В Саранске сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды по местам массового отдыха граждан на воде.

В ходе указанных мероприятий проводятся беседы с людьми, находящимися возле водоемов, а также раздаются памятки по правилам безопасного поведения у воды.

ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает гражданам о том, что купальный сезон еще не открыт, места для купания не оборудованы и не установлены спасательные посты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru