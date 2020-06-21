В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии был зафиксирован рост уровня преступности.

В период с января по май нынешнего года на территории республики было зарегистрировано 3678 преступлений. Данный показатель на 3,3% превышает тот уровень преступности, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 650, Октябрьский – 611, Пролетарский – 429), а также в Лямбирском (318) и Рузаевском (304) районах.

Меньше всего противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском (18), Теньгушевском (25) и Кадошкинском (29) районах.

Также читайте о том, что житель Пензы подозревается в краже товара из одного из магазинов Саранска.

Источник: prokrm.ru