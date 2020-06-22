В Саранске 54-летнего мужчину осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 54-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Преступление было совершено в конце января нынешнего года. Стражами порядка было установлено, что ранее судимый 54-летний гражданин гостил у своего 46-летнего знакомого. В определенный момент мужчины поссорились. Старший участник конфликта, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, в процессе выяснения отношений ударил оппонента кухонным ножом в область живота. После этого 54-летний гражданин вызвал медиков, а также сообщил о случившемся в полицию.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении мужчина скончался от полученного ранения.

Решением суда в отношении 54-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф