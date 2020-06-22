В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «В зоне талантов»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс под названием «В зоне талантов».

Победителем в номинации «Феноменальная память и мышление» стала Ольга Кузьмина. С раннего детства Ольга проявляла интерес к чтению и отличалась любознательностью. В свое время женщина работала журналистом в «Комсомольской Правде», она была руководителем проекта «Здоровье».

Отбывая наказание в исправительном учреждении, Ольга продолжает самосовершенствоваться, а также получает высшее образование на заочной форме обучения.

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Источник: 13.fsin.su