Психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии присоединились к акциям «Безопасные окна» и «Детский телефон доверия»

Психологи уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии в рамках проведения межведомственной акции «Безопасные окна» и «Детский телефон доверия» осуществили выезд по адресам осужденных женщин, состоящих на учете инспекции, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет и имеющих отсрочку отбывания наказания.

Проведение акции «Безопасные окна» способствует активизации бдительности родителей и профилактике выпадения детей из окон.

Акция «Детский телефон доверия» необходима для информирования населения о возможности получения психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях.

В настоящее время на учете уголовно-исполнительной инспекции состоят более 50 осужденных женщин, имеющих отсрочку отбывания наказания.

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Источник: 13.fsin.su