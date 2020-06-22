В Саранске снижается уровень преступности

В Саранске наблюдается снижение уровня преступности.

В период с января по май нынешнего года в городе было зарегистрировано 1690 преступлений, что на 5,1% меньше, нежели годом ранее.

В двух районах города имеет место снижение количества зарегистрированных преступлений: в Пролетарском – на 17,3% (с 519 до 429), Ленинском – на 9,7% (с 720 до 650).

В Октябрьском районе Саранска число преступлений выросло на 12,9% (с 541 до 611).

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru