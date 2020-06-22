В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 46-летнего мужчины

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 46-летний гражданин.

Происшествие произошло днём 21 июня в деревне Николаевка. По предварительной информации, 46-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Рено-Логан», во время движения по улице Зеленый Дол потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф