В Ельниковском районе в ДТП погибли 28-летний парень и 20-летняя девушка

В Ельниковском районе ДТП унесло жизни 28-летнего парня и 20-летней девушки.

Инцидент произошел вечером 21 июня на 103-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля марки «Форд-Фиеста» в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки и его 20-летняя попутчица скончались на месте происшествия. Кроме того, были травмированы ещё два пассажира «Форда», среди которых 22-летний парень и 16-летняя девушка. Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 46-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф