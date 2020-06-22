В Ромодановском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 19 июня на территории населенного пункта Белозерье. По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», во время движения по улице Мастерской не смог справиться с управлением, что в итоге стало причиной съезда транспортного средства с проезжей части в кювет.

Телесные повреждения получили водитель иномарки и его 29-летний пассажирам. Медицинская помощь участникам ДТП была оказана на месте инцидента.

Известно, что водитель иномарки несколько раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф