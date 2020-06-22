В Торбеево пьяный водитель иномарки врезался в столб

В Торбеево пьяный автомобилист врезался в столб.

Происшествие произошло ранним утром 19 июня на улице Девятаева. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шкода» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в столб.

Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь. В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф