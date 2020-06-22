В Ковылкино в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 71-летняя пенсионерка

В Ковылкино произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 71-летняя пенсионерка.

Происшествие произошло днём 19 июня на пересечении улиц Королёва и Южный тупик. По предварительной информации, 71-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ИЖ, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ-211230, вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения вторая машина врезалась в стоявший поблизости автомобиль марки «Фольксваген-Пассат».

Пострадала 71-летняя пассажирка ИЖа. Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф