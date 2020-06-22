В Лямбирском районе из-за поврежденного колеса произошло ДТП, в котором пострадала женщина

В Лямбирском районе в результате ДТП пострадала 31-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 19 июня на 160-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, у автомобиля марки «Шкода-Рапид» в определенный момент движения повредилось колесо. По этой причине 31-летний водитель иномарки потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Телесные повреждения получила 31-летняя женщина.

Также читайте о том, что в Ковылкино в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 71-летняя пенсионерка.

Источник: гибдд.рф