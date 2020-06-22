В Чамзинском районе в ДТП пострадал 65-летний мотоциклист

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал 65-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 19 июня на территории посёлка Комсомольский. На улице Республиканской 67-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21074, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении мотоциклу марки Harley-Davidson, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 65-летний водитель мотоцикла. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф