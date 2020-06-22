В Саранске злостная нарушительница ПДД устроила ДТП

В Саранске по вине пьяной женщины произошло ДТП.

Происшествие произошло утром 20 июня на улице Пролетарской. По предварительной информации, 55-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки Porsche Macan в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 29-летнему водителю «Лады». Гражданин осматривался медиками на месте инцидента.

Выяснилось, что 55-летняя женщина за последний год 20 раз привлекалась к ответственности за различные нарушения ПДД, среди которых превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора.

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Источник: гибдд.рф