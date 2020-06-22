В Саранске иномарка врезалась в жилой дом

В Саранске автомобиль врезался в дом.

ДТП произошло днём 20 июня в Октябрьском районе города. По предварительной информации, 35-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки Chevrolet Lacetti, во время движения по улице П. Морозова не смогла справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в жилой дом.

Женщина, управлявшая иномаркой, была госпитализирована в одну из больниц Саранска. Кроме того, на месте инцидента медицинская помощь была оказана 31-летнему пассажиру Chevrolet Lacetti.

Выяснилось, что 35-летняя женщина за последний год несколько раз привлекалась к ответственности за превышение скорости.

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Источник: гибдд.рф