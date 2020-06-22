В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Саранске по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадал 37-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 20 июня на улице Осипенко. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Mitsubishi ASX в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки ВАЗ-21053.

Телесные повреждения получил 37-летний пассажир ВАЗа. Мужчина самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф