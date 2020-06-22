В Мордовии был отменен карантин для въезжающих из других регионов

В Мордовии была отменена самоизоляция для граждан, которые въезжают в республику из других регионов России.

Стоит отметить, что на территории Мордовии продолжает действовать режим повышенной готовности.

В настоящее время в республике работают солярии, парикмахерские, музеи и магазины (с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров).

На границах Мордовии были сняты посты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что недавно Владимир Сушков ознакомился с ходом работ по возведению моста по улице Строительной.

Источник: adm-saransk.ru