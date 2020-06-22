В Ленинском районе Саранска в июне было выявлено четыре нарушения земельного законодательства

С начала первого месяца весны на территории Ленинского района Саранска было зафиксировано четыре нарушения земельного законодательства.
С начала июня нынешнего года муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены две плановые проверки и две внеплановые.
В ходе указанных проверок было выявлено четыре нарушения земельного законодательства. Нарушителям были выданы предписания.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
Также читайте о том, что в Мордовии был отменен карантин для въезжающих из других регионов.
Источник: adm-saransk.ru