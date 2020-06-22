В Октябрьском районе Саранска в 2020 году отремонтируют крыши нескольких десятков домов

В текущем году на территории Октябрьского района Саранска за счет денежных средств, накопленных на счету некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», запланировано проведение работ по капитальному ремонту кровельного покрытия в 44 многоквартирных жилых домах на общую сумму более 99 млн рублей.

В настоящее время ведутся работы в 18 многоквартирных жилых домах. Уже завершены работы в одном многоквартирном доме.

Технический надзор за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту кровельного покрытия обеспечивает специализированная организация ООО «Служба строительного контроля».

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Источник: adm-saransk.ru