На минувших выходных мошенники похитили у жителей Мордовии более 855 тысяч рублей

На минувших выходных в Мордовии 15 местных жителей были ограблены мошенниками.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила более 855 тыс. рублей. Около 700 тыс. рублей жители региона лишились, полагая, что они совершают действия, направленные на пресечение попыток похищения денежных средств с принадлежащих им банковских счетов.

Также известно, что семь жителей Мордовии были ограблены при попытках приобрести товары на различных сайтах. Деньги перечислялись мошенникам, действовавшим под видом продавцов, в качестве предоплаты за приобретение детской коляски, удочки, автомобильных шин, навигационного ошейника для собак.

В настоящее время по всем фактам мошенничества проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

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Источник: 13.мвд.рф