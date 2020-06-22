Сотрудники полиции и студенческая молодежь Мордовии обсудили особенности химической зависимости от наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Мордовии во взаимодействии с администрациями образовательных организаций провели вебинары.

В доверительном диалоге в социальной сети полицейские, преподаватели и студенты МГУ имени Н.П. Огарева, Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, Саранского кооперативного института Российского университета кооперации (факультет среднего профессионального образования) совместно с общественниками обсудили социально-правовые аспекты наркомании, специфику формирования химической зависимости и её последствия для организма человека.

В настоящее время дистанционные формы работы являются наиболее актуальными, позволяющими осуществлять антинаркотическую работу среди целевой аудитории.

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Источник: 13.мвд.рф