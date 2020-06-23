Жителя Мордовии осудили за убийство знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Преступление было совершено в феврале нынешнего года. Стражами порядка было установлено, что в день убийства 48-летний житель посёлка Ромодановский Мохоркосовхоз гостил у своего знакомого. В компании владельца жилья и ещё нескольких его гостей мужчина распивал спиртные напитки. В определенный момент 48-летний гражданин отлучился, дабы навестить свою приятельницу. Спустя некоторое время мужчина вернулся обратно, но знакомый не стал пускать его в дом. Затем гражданин отправился к себе домой. После этого мужчина вновь пришел к знакомому, но на этот раз имел при себе нож. Началось общение сразу же с конфликта. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил владельца жилья ножом в область спины. От полученных ранений пострадавший скончался.

Злоумышленник покинул место преступления, но спустя некоторое время вернулся.

Также стражами порядка было установлено, что летом прошлого года 48-летний гражданин собрал для собственного потребления в одном из оврагов Ромодановского района коноплю.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 7 лет и 7 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф