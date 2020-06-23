В Саранске был ликвидирован подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была пресечена деятельность подпольного цеха по производству спиртосодержащей продукции.

Стражами порядка было установлено, что с ноября 2018 года 43-летний житель Саранска вместе со своим 66-летним отцом в гараже, расположенном по адресу – улица Красная, занимался производством фальсифицированного алкоголя. Мужчины разливали спиртное по бутылкам и наклеивали соответствующие этикетки, которые заказывали в одном из рекламных агентств города. После этого продукция упаковывалась в картонные коробки и партиями продавалась на территории Мордовии как индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Оперативники обнаружили в упомянутом гараже готовую к реализации партию, состоящую из почти 8 тыс. бутылок водки различных наименований, в том числе несуществующих производителей без предусмотренных законом марок.

Помимо этого, стражи порядка изъяли у горожан 1476 бутылок с жидкостью темно-коричневого цвета объемом 1,5 литра каждая и более 7800 литров спиртосодержащей жидкости.

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Источник: 13.мвд.рф